برلمانية تبحث مع وكيل «رياضة السويس» تطوير منظومة مراكز الشباب

تابعت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب سبل تطوير العمل بمنظومة مراكز الشباب بمحافظة السويس، خلال لقائها مع عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس في حضور هبة الله صالح مدير إدارة النشء بالمديرية.

وبحث الطرفان اقتراحات تطوير العمل بمنظومة الشباب والرياضة في السويس، ووجوب دخول مراكز شباب السويس بالمرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مناقشة معوقات منظومة العمل الرياضي بالسويس

كما تناول اللقاء مناقشة المعوقات التي تواجه منظومة العمل الرياضي داخل السويس، وتلك التي تواجه مراكز الشباب، ومقترحات لتلاشي تلك المعوقات.

تطوير مراكز الشباب والأندية

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب، لـ«الوطن»، إنّ اللقاء مع النائبة عفاف زهران يؤكد ضرورة تكاتف وتعاون كل الجهات المعنية في المحافظة من أجل إنجاح العمل بمراكز الشباب والأندية وتطويرها، ما ينعكس على الشارع السويسي، حيث يتم خلق بيئة ثقافية وفنية ورياضية، تساعد على تطوير شخصية الشباب والنشء، وملء أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم.