وكيل «الرياضة» بالقليوبية يتفقد مشروعات مراكز الشباب بكفر شكر

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، المواقع المطروحة للاستثمار بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع، والمشروعات الإنشائية بإدارة شباب كفر شكر.

خريطة المشروعات الاستثمارية في كفر شكر

وشملت الجولة تفقد مركز شباب تصفا بإدارة شباب كفر شكر، والذي يشمل طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع، حيث سيتم طرح المواقع لإنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح وكافتيريا ومحلات تجارية وملعب خماسي.

كما تفقد مركز شباب كفر منصور التابع لإدارة شباب كفر شكر، وتابع عملية إحلال وتجديد الملعب الخماسي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وتلاحظ خلال المتابعة تواجد العاملين بالمركزين، ووجدت المراكز مفتوحة والعمل منتظم.

وأشار الدكتور محمود الصبروط أن المشروعات الاستثمارية بنظام حق الانتفاع لها أثر كبير، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة، ما يتيح زيادة موارد مراكز الشباب وفتح فرص عمل للشباب والتوسع في البنية التحتية والإنشائية بمراكز الشباب.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية نفذت 104 مشروعات استثمارية بمراكز الشباب، تشمل حمامات سباحة وملاعب وكافتيريات ومحلات تجارية وقاعات أفراح وحدائق أطفال ومناطق ألعاب.

تكريم الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية ببنها

كما زار الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مجمع هيئة الشبان العالمية ببنها، لتكريم مصطفى عبدالحميد فرج، الممثل القانوني لهيئة الشبان ببنها، وفريق العمل، وذلك لجهوده المتميزة وتعاونه البناء والمثمر في خدمة وتطوير العمل الشبابي والرياضي على مستوى المحافظة، حيث تستضيف هيئة الشبان العالمية ببنها العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة ويتم تنفيذها على مسرح وقاعات التدريب بالهيئة.

وخلال اللقاء أشار «الصبروط» أن هيئة الشبان العالمية ببنها تعد صرحا تربويا ورياضيا متميزا على مستوى المحافظة من خلال تقديم العديد من الأنشطة والخدمات المجتمعية بما تمتلكه من كوادر بشرية متميزة وطفرة إنشائية على مستوى الملاعب وحمامات السباحة وصالات الأنشطة وقاعات التدريب.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع هيئة الشبان العالمية ببنها تأكيدا على الشراكة المجتمعية والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة، والذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح أفق التعاون مع كافة المؤسسات بما يحقق أهداف واستراتيجية الوزارة.