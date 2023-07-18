محافظ الفيوم يوجه بسرعة نقل مصاب بجلطة إلى المستشفى لتلقي العلاج

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، بسرعة نقل شخص مريض بجلطة إلى مستشفى الفيوم العام، واحتجازه بها، موجهًا بتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية اللازمة لحالته بشكل عاجل، وذلك خلال عقده لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية الغرق وتوابعها بمركز إطسا، وعقب تفقده أعمال «حملة 100 يوم صحة».

وفي سياق متصل، وجه «الأنصاري» الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بدراسة وبحث إمكانية إنشاء وحدة غسيل كلوي في قرية الغرق وذلك للتخفيف على المرضى، من أعباء الذهاب والإياب إلى مدينة الفيوم للخضوع لجلسات الغسيل الكلوي.

وشدد محافظ الفيوم على سرعة معاينة بعض المنشآت الموجودة بالقرية ومدى صلاحيتها لتحويلها إلى وحدة غسيل كلوي من عدمه، وذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

تكثيف القوافل الطبية بالقرى النائية

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف القوافل الطبية المجانية والعيادات المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، لتوفير مختلف الخدمات الطبية لأهالي القرى النائية والتي تقع في أطراف المحافظة، والمناطق الأكثر احتياجًا.

حل مشاكل معاش تكافل وكرامة

وشكى عدد من أهالي قريتي الغرق والحجر وتوابعهما، من عدم صرف معاش تكافل وكرامة لهم، مُطالبين بحل المشكلة.

وعلى الفور، وجه المحافظ حمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق عمل من المديرية لحل جميع مشاكل الأهالي الخاصة بمعاش تكافل وكرامة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالغرق، وذلك بعد مراجعة موقف حالات الأسر الأولى بالرعاية التي توقفت معاشاتهم، فضلًا عن توفير المساعدات العاجلة للمستحقين.