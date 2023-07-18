محافظ الفيوم: مشروعات «حياة كريمة» تقدم حلولا جذرية للمشاكل المزمنة بالقرى

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الأولى في مركزي إطسا ويوسف الصديق، تقدم حلولًا جذرية للعديد من المشكلات المزمنة في قرى المركزين، مُشيرًا إلى إنهاء العديد من تلك المشروعات والتي يجري مراجعتها خلال هذه الفترة لتسليمها حتى تدخل الخدمة بكامل طاقتها قريبًا.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنّ قرية الغرق وتوابعها تشهد تنفيذ نحو 100 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف القطاعات، من مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، ومراكز الشباب، والكهرباء، وتبطين الترع، والطرق، وأعمال الكباري، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، والغاز، والاتصالات، وغيرها من مشروعات البنية التحتية والأساسية.

لقاء جماهيري مع الأهالي

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري عقده محافظ الفيوم مع أهالي قرية الغرق والقرى المجاورة لها بمركز إطسا، في ساحة السوق العمومي بالقرية، ناقش خلالها المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، لإيجاد الحلول المناسبة لها.

حل مشكلة نقص الري

وشدد محافظ الفيوم على سرعة حل مشكلة نقص مياه الري في نهايات الترع، خصوصًا قرى دانيال وفوز والحجر والجراي والخمسين، موجهًا بتشكيل فريق عمل من الري والزراعة وكلية الهندسة بجامعة الفيوم، لوضع حل جذري لحل مشكلة الري في تلك المناطق، كما شدد على تكثيف حملات إزالة التعديات على مياه الري وذلك بالتنسيق بين شرطة الري ومجلس مدينة إطسا.