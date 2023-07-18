مراسلة «إكسترا نيوز»: مختلف الأعمار موجودة الآن على ممشى العلمين الجديدة

أكدت جاكلين ماهر، مراسلة «إكسترا نيوز» من شاطئ العلمين الجديدة، أن المواطنين والسياح بدأوا في التوافد على ممشى العلمين الجديدة، بعد انكسار أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الممشى بطول المدينة، ويصل طوله لـ14 كيلومترا، ويتمتع بعدد من الخدمات والمناطق الخضراء، ومزود بمضمار للدراجات، وأماكن للمقاهي وأخرى للجلوس الحر.

ممشى العلمين يضاهي في مساحته كورنيش الإسكندرية

وأشارت خلال تغطية جديدة لأحداث مهرجان العلمين، خلال برنامج «العالم علمين»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن مختلف الأعمار موجودة على ممشى العلمين، بالإضافة للأسر المصرية، لافتة إلى أن هذا الممشى يضاهي في مساحته ممشى كورنيش الإسكندرية.

وأكدت أن أبراج العلمين، غيرت خريطة الساحل الشمالي لتقدم خدمات الإسكان المتميز والفندقي، بالإضافة للإسكان الاجتماعي الموجود داخل المدينة، لافتة إلى أن العلمين الجديدة، أصبحت الآن مقصدا تجاريا، مشيدة بمهرجان العلمين الذي مثل نقطة جذب سياحي للمدينة.

وأوضحت أنها زارت العلمين لعمل تغطية لها العام الماضي، مشددة على وجود تغيير جذري في مدينة العلمين الجديدة، وأن المواطنين لمسوا هذا التغيير بكل فئاتهم وأعمارهم من خلال الخدمات الجديدة التي أصبحت موجودة في المدينة.