حفلات غناء ومنافسات رياضية تنعش أجواء الصيف في العلمين الجديدة

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إن أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة ستعقد 21 يوليو الموافق الجمعة المقبل للفنان تامر حسني، الذي يمثل أحد أهم نجوم مصر والوطن العربي، وله جماهيرية كبيرة، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة قادر على استيعاب كل جمهور تامر حسني.

العلمين الجديدة من أهم المدن الذكية الجديدة

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة واحدة من أهم المدن الذكية الجديدة من الجيل الرابع، يتوافر بها كل الإمكانات والخدمات لإقامة تلك المهرجانات بهذه الضخامة، متابعا: «سنشهد أجندة ضخمة على مدار الـ45 يوما الخاصة بالمهرجان».

وتابع أن أي سائح أو زائر سيكون أمامه الكثير من الفعاليات المتنوعة ليتفاعل معها، مشيرا إلى أن تنوع الفعاليات والأنشطة ما بين الثقافية والفنية والرياضية، لافتا إلى أنها لها مردود إيجابي على أكثر من جهة سواء جذب السياحة الداخلية أو الخارجية.

تنوع مهرجان العلمين

وأكد، على شمول وتنوع مهرجان العلمين الجديدة، إذ يضم جميع أنواع الفنون والترفيه المختلفة، سواء كانت فنون غنائية، أو العاب رياضية، أو سباقات سيارات، وعروض أزياء لأشهر المصممين العالميين وهذا أكثر ما يميز المهرجان.