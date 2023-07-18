«إكسترا نيوز» تكشف عن مواعيد أبرز الفعاليات الرياضية في مهرجان العلمين

رصدت حبيبة عمر، موفدة «إكسترا نيوز» في العلمين الجديدة، أهم فعاليات مهرجان العلمين اليوم، وحجم إقبال الزائرين، إذ من المنتظر إقامة فعاليات في الجودو والبادل والسباق الثلاثي «الترايثلون» متمثلة في ركوب الدراجات والجري والسباحة، وعرض للطائرات «الآر سي» وبطولة التجديف الخميس المقبل.

العلمين الجديدة تستوعب 4 ملايين شخص

وأضافت «عمر»، خلال تصريحات على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بجانب ذلك هناك فعاليات ثقافية متمثلة في دار الأوبرا والمتحف، موضحة أن مدينة العلمين الجديدة متكاملة، وتستطيع استيعاب 4 ملايين شخص، ومن المنتظر استقبال مهرجان العلمين مليون زائر.

ولفتت إلى أن الأجواء في العلمين الجديدة تسمح للعائلات المصرية بالاستمتاع بالأجواء الصيفية والشاطئية في المدينة، متابعة: «الجو لذيذ هنا».

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين سيشهد الفترة المقبلة العديد من الفعاليات الغنائية، إذ أنه من المقرر أن يحيي الفنان تامر حسني حفلا 21 يوليو الجاري، بجانب حفلات أخرى لعدد من النجوم مثل أنغام وراغب علامة وإليسا ونانسي عجرم وغيرهم من المطربين المصريين والعرب والأجانب.

حفل كبير للموسيقار عمر خيرت

وأفادت بأنه من المنتظر إقامة حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، بجانب الفعاليات الأكبر زخما من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.