موفدة «إكسترا لايف»: العلمين الجديدة استقبلت عددا كبيرا من السائحين

قالت دانا مدحت، موفدة «إكسترا لايف» في العلمين الجديدة، إن المدينة أصبحت رمزا حقيقيا وفعليا للعمران، الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة، وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الأكبر في الشرق الأوسط، والمستمر حتى يوم 26 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من فرق واتحادات مختلفة دولية لرياضات مختلفة.

أهداف مهرجان العلمين

وأضافت «مدحت»، خلال تصريحات على قناة «إكسترا لايف»، أن أهداف مهرجان العلمين يتفق مع أهداف وخطة الرؤية المصرية في تنمية الوجهة الساحلية الشمالية لمصر، نظرا لأن مدينة العلمين الجديدة لديها كل العوامل والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مقصد سياحيا عالميا على مدار العلمين.

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين يتكون من 12 نشاطا، لذلك فهو يتميز بالزخم الكبير المتمثل في الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والتراثية، لافتة أن المدينة استقبلت عددا كبيرا من السائحين الأجانب أو العرب.

وجهة سياحية جديدة

وأفادت أن مدينة العلمين الجديدة؛ استطاعت أن تمثل وجهة سياحية جديدة وكبيرة للسائحين كلهم من مختلف أنحاء العالم، واستطاعت أن تعزز مقولة «مصر في مصاف كل الوجهات السياحية».