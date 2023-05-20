تعرف على غرامة تجديد رخصة السيارة المنتهية 2023

قال اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، إن قانون المرور حدد غرامة تجديد رخصة السيارة المنتهية 2023، على أن تبدأ من 300 إلى 3 آلاف جنيه، وتكون بقيمة «ثلث الضريبة المحددة للسعة اللترية للسيارة» مع سحب الرخصة.

وأضاف «الراعي»، في حديثه لـ«الوطن»، أن قانون يمنح مالك السيارة فترة سماح لمدة شهر واحد قبل فرض غرامة تأخير عليه، وإذا لم يقم بتجديدها تطبق عليه الغرامة المحددة سلفاً وتعرف بغرامة تجديد رخصة السيارة المنتهية فالأصل في الرخصة أن تكون سارية.

أوراق ترخيص السيارة الجديدة 2023

ـ بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ـ إحضار صورة ضوئية من إثبات الشخصية.

ـ أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

ـ يتم تقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها عن كل سنة ترخيص حتى 3 سنوات.

ـ دفع التأمين الإجباري، مبلغ ثابت يقدر بـ110 جنيهات عن كل سنة ترخيص حتى 3 سنوات.

ـ وثيقة تأمين إجباري.

ـ أوراق الفحص الفني.

ـ أوراق إثبات الملكية والإفراج الجمركي.