محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلات أهالي قرية «الغرق»: صرف صحي وتمهيد طرق

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بحل مشكلات أهالي قرية «الغرق»، بعدما طالبوه بإيجاد حلول سريعة لها في قطاعات الصرف الصحي، ورصف أو تمهيد بعض الطرق المتهالكة، وفتح أبواب مراكز الشباب أمام أبنائهم، وبعض المشاكل المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ معهم اليوم الثلاثاء.

وطالب أهالي القرية وتوابعها، بحل مشكلة الصرف الصحي لهم، خصوصًا المناطق التي تعاني من مشكلات الصرف، أبرزها قرى الحمودات، وفوز، والعوينات، وتوابع الحجر، وغيرها.

مبادرة حياة كريمة تتولى توصيل الصرف الصحي

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تستهدف توصيل الصرف الصحي في كافة القرى التي شملتها المبادرة في مرحلتها الأولى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مُشيرًا إلى أنّ العمل في مشروعات الصرف الصحي يسير على محورين أساسيين وهما القرى المحرومة وتوابع القرى المخدومة.

تمهيد الطرق لتصبح صالحة للحركة

وطالب أهالي عدد من القرى النائية، بتمهيد عدة طرق متهالكة أبرزها طرق خليل الجندي، وفوز، والخمسين، وعزبة ـبو مسلم، والمحمودية.

وعلى الفور، وجه محافظ الفيوم، رئيس مجلس مدينة إطسا، ورؤوساء الوحدات المحلية بسرعة تمهيد الطرق محل الشكوى، ومختلف الطرق المتهالكة وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق فيها، ورصفها بعد انتهاء توصيل جميع المرافق.

فتح مراكز الشباب أمام أبناء القرى

ووجه محافظ الفيوم بمراجعة مراكز الشباب التي تم الانتهاء من تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للعمل على دخولها حيز الخدمة في أسرع وقت، مشددًا على أهمية بحث تيسير الإجراءات الخاصة بتشكيل مجالس الإدارات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك استجابةً لطلب الأهالي بسرعة فتح مراكز وأندية الشباب التي تم إنهاء رفع كفاءتها أمام أبنائهم، لاستثمار طاقتهم في ممارسة الألعاب الرياضية بدلًا من الجلوس على المقاهي.

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقابر

وطالب الأهالي، بتخصيص قطعة أرض في منطقة جبلاية فوز لإنشاء مقابر للموتى، فيما وجه محافظ الفيوم، الجهات ذات الصلة ببحث مطلب الأهالي وتوفير الأرض في أسرع وقت.

حل مشاكل المرافق بأسرع وقت

وتضمنت مطالب الأهالي، حل أزمة ضعف التيار الكهربي، وتوصيل الخطوط الأرضي والإنترنت، و توفير وسائل النقل والمواصلات، وتقنين أوضاع بعض المحال التجارية في قريتي الغرق والحجر، وتوفير خدمات الكارت الذكي للفلاح.

مطالب بإنشاء فرع جامعة الأزهر

كما طالب الأهالي باستغلال الأرض المخصصة لإنشاء فرع جامعة الأزهر والتي تبلغ مساحتها 10 أفدنة في قرية فوز وسرعة إنشائها، وإحلال وتجديد وحدة المطافئ بقرية الغرق، وحل مشكلة مشروعات الصرف الزراعي بدرب شنرة، وشرق الجبانة، وحوض الجبانة، فيما وجه محافظ الفيوم الجهات ذات الصلة ببحث مطالب الأهالي وتوفير الحلول اللازمة لها في أسرع وقت.