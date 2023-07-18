80 عملا تشكيليا بأيدي 75 مبدعا مصريا وعربيا في ملتقى ريشة بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الملتقى التشكيلي «ريشة عالمية بأيدي عربية» في دورته الخامسة، ويكون من تنسيق الفنانة نادين عاطف، والذي يفتتح في الثلاثاء المقبل، في قاعة زياد بكير، ويستمر حتى 31 يوليو.

تبادل الخبرات والمهارات بين الكبار والشباب

يجمع المعرض عددًا من المدراس والتوجهات الفنية المختلفة، ويضم أكثر من 80 عملا فنيا منفذة بتقنيات مختلفة مننها الألوان الزيتية، والأكريلك، والفحم، والرصاص وغيرها لـ75 مبدعًا من مصر، والسعودية ، والأردن، والمغرب، والسودان، ينتمون لأجيال مختلفة بهدف تبادل الخبرات والمهارات الفنية بين الكبار والشباب.

يضم أكثر من 80 عملًا فنيًا

يذكر أنّ فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء تتواصل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الإسكندرية، إذ يحيي النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلًا في الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».