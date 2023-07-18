مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين على طريق «الضبعة - القاهرة»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق محور «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، في الكيلو 32 اتجاه الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء ضحايا الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي ضحايا حادث الضبعة الإقليمي، وهم عصام عبدربه محمد موسى، 56 سنة، من شبرا الخيمة، وصل جثة هامدة، ومراد أبو حلقة محمد، 44 سنة، من المنيا، مصاب بجرح بالرأس والذقن واشتباه pc، ومحمود أنور أحمد عيد، 16 سنة، من قنا، مصاب بجرح تحت العين اليمنى وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجار استكمال الرعاية الطبية للمصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين محور الضبعة الإقليمي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالحادث.