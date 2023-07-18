مدارس الدقهلية تحصد مراكز متقدمة في مسابقة الأبحاث وإلقاء الشعر

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فوزمدارس المحافظة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة كتابة الأبحاث، والمركز الرابع بمسابقة الإلقاء الشعري في اللغة العربية.

فوز طالبتين بمراكز متقدمة في الإلقاء والأبحاث

وأضاف «شعبان»، في بيان، أن الطالبتين التي حققتا الفوز في المراكز الجمهورية في الإلقاء والأبحاث من محافظة الدقهلية هما، فاطمة محمد صبري، بمدرسة بني عبيد التجارية، حيث حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في كتابة الأبحاث، وإسراء نصر السيد الدالي، بمدرسة محمود الجيزي التجارية بالمطرية، حيث حصلت على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء الشعري.

تهنئة المتفوقين في الإلقاء والأبحاث بالدقهلية

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الطالبتين، متمنيا لهما مزيدا من التفوق والنجاح والتقدم، ومعربا عن فخره بهما، مؤكدا أن منظومة التعليم الفني بالدقهلية شهدت تطويرا وقفزات غير مسبوقة.