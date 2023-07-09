أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم 9-7-2023

سجل سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارا في البنوك المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 9-7-2023، أول أيام عمل في البنوك عقب الإجازة الأسبوعية.

أقل سعر لشراء الدولار

وجاء أقل سعر للشراء 30.75 جنيه في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية، والأعلى سعر سجل نحو 30.90 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه إلى 30.96 جنيه.

ووفق البيانات الرسمية من المواقع التابعة للبنوك المصرية والبنك المركزي المصري، فإنّ بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتنمية الصناعية، سجلت أقل قيمة للشراء بنحو 30.75 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري وبنك مصر

وسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والأمر ذاته في سعر الدولار ببنك مصر، حيث سجل سعر الشراء بـ30.75 جنيه، والبيع بـ30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار في بنك القاھرة لنحو 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر للشراء للدولار 30.90 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 30.85 للشراء، والبيع 30.95 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندریة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.