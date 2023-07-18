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الرئيس التنفيذي لـ«صناع الحياة»: التحالف كيان تنسيقي يخضع للقانون والرقابة

كتب:

أحمد حامد دياب
10:54 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة

أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة

أكد أحمد موسى الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أنّ «صناع الحياة» أكثر مؤسسة استفادت من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أنّهم معنيون بالمتطوعين إلى حد بعيد، وأنّ هذا هو رأس المال الحقيقي لديهم، وأن المتطوعين يحاولون منذ عام 2005 تقديم أشياء إيجابية ملموسة على أرض الواقع

التحالف كيان تنسيقي يخضع للرقابة

وأوضح موسى، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه بعد تدشين التحالف، لم يعودوا يعملون بموارد مؤسسة صناع الحياة فقط، لكن المؤسسات كلها تتكامل في إطار التحالف، مؤكدًا أنّ التحالف كيان تنسيقي يخضع للقانون والرقابة من الدولة بشكل عام ووزارة التضامن الاجتماعي والأجهزة الرقابية المختلفة للدولة. 

وأشار إلى أنّ «صُناع الحياة» تتعاون مع مؤسسات التحالف مثل «الأورمان، ومصر الخير»، وبعد 16 شهرا من وجود التحالف أثبتت التجربة نجاحها على أرض الواقع، وأصبحت المؤسسات المختلفة تستفيد من متطوعي المؤسسات والجمعيات الأخرى، موضحًا أنّه في بداية التحالف كان لديهم في صناع الحياة 10 آلاف متطوع وأصبح لديهم اليوم 20 ألف متطوع مستدام، والتحالف بشكل عام لديه 250 ألف متطوع موسمي وأكثر من 75 ألف متطوع مستدام.

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