إصابة شخص في انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق قرية العلاقمة بمحافظة الشرقية، ونُقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتقديم الإسعافات الطبية له، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب موتوسيكل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، باستقبال شخص مصاب بجروح وكدمات وكسور جراء انقلاب موتوسيكل على طريق العلاقمة، وجرى نقله للمستشفى بسيارة إسعاف.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

في سياق متصل، شهدت محافظة الشرقية إصابة ثلاثة اشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بلبيس، على الطريق الاقليمي، وجرى نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعي، وتقديم كل التيسيرات الطبية لهم.