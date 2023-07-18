ما حكم الصيام في بداية عام هجري جديد؟.. دار الإفتاء تجيب

ساعات معدودة وتبدأ السنة الهجرية الجديدة 1445 حيث يحرص الكثير من المسلمين على صيام أولى أيام السنة باعتبارها أيام مفترجة عند الله سبحانه وتعالى ويتساءل البعض عن حكم الصيام في بداية عام هجري جديد؟ وذلك بهدف معرفة الأجر والثواب عند الصيام.

ما حكم الصيام في بداية عام هجري جديد؟

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية عن تساؤل ما حكم الصيام في بداية عام هجري جديد؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت أنّه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم، متابعة: يستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».. رواه مسلم

حكم الصيام في بداية عام هجري جديد.. رأس السنة

وأشارت «الإفتاء»، في إجابتها على تساؤل ما حكم الصيام في بداية عام هجري جديد؟، إلى أن رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ لأنَّ الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على تساؤل ما حكم الصيام في بداية عام هجري جديد؟، إنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِنِ اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنِ مَرِضَ عُدْتَه،ُ وَإِنْ مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ» أخرجه الخرائطي في (مكارم الأخلاق)، والطبراني في (المعجم الكبير) و(مسند الشاميين)، والبيهقي في (شعب الإيمان)