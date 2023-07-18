توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار الموجة الحارة وتحذير من الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

شبورة صباح وحرارة ورطوبة معتدلة مساءا

أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، يسود طقس معتدل الحرارة والرطوبة على كل الأنحاء، وتشهد الساعات الأولى من الصباح انتشار شبورة مائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لتوقعات طقس 72 ساعة مقبلة، فإنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تحذير من الشمس والرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة، يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المعتاد بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 17 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 20 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.