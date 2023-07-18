 وظائف شاغرة في مدارس السويس.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وتضمن إعلانها مسميات الوظائف المطلوبة، ومواعيد وطريقة التقديم.

مطلوب موجه عام وأول

وذكر البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم أن الوظائف الشاغرة منها الوظائف الإشرافية والخدمات وفي مقدمتها وظيفة الموجه العام. والمطلوب شغل وظائف موجه عام لغة إنجليزية ورياضيات وجغرافيا وكيمياء وأحياء وحاسب آلي ومجال صناعي وتربية فنية وتربية موسيقية واقتصاد منزلي وتربية رياضية وتربية مسرحية وصحافة ومكتبات وتربية اجتماعية وتربية نفسية.

كما طلبت أيضًا شغل وظيفة موجه عام لمجموعة المحاسبة المالية ومجموعة المحاسبة المتخصصة وسوق المال ومجموعة الرياضة المالية والإحصاء ومجموعة السكرتارية الأفرنجية ومجموعة التأمينات وقوانين العمل وميكانيكا نظرية وحاسبات والكترونيات نظرية وحاسبات والكترونيات عملي وملابس جاهزة عملي وزخرفة وإعلان عملي.

وظائف موجه أول

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، حاجتها لشغل وظيفة موجه أول، لغة فرنسية وفيزياء وعلم نفس وحاسب آلي وتربية رياضية ومكتبات ومجموعة ادارة المشروعات مجموعة السكرتارية العربية وميكانيكا نظري وكهرباء نظري وكهرباء عملي وحاسبات وإلكترونيات عملي وملابس جاهزة عملي وزخرفة واعلان عملي، بالإضافة إلى وظيفة موجه، صحافة أخصائي صحافة ومكتبات تربية نفسية.

وتضمن إعلان المديرية بأن الطلبات تقدم لإدارة التنسيق المختصة بالمديرية، ولا ينظر في الطلبات التي تقدم بريديًا في موعد غايته 15 يومًا بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023.