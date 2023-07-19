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خالد يوسف ومحمد سلام أبرز حضور العرض الخاص لفيلم «مطرح مطروح»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
تصوير:

عبد الحافظ السيد
12:11 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
محمود حميدة وضيوف مطرح مطروح

محمود حميدة وضيوف مطرح مطروح

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «مطرح مطروح»، بإحدى السينمات في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور محمود حميدة، بطل العمل، والمخرج وائل إحسان.

وحضر العرض، عدد كبير من الفنانين، لتهنئة محمود حميدة، وأبرزهم المخرج خالد يوسف، والفنان محمد عبد الرحمن «توتا»، والفنانة الفت عمر، والفنان محمد سلام، ونضال الشافعي.

كما اعتذر عن الحضور عدد كبير من أبطال الفيلم، ومن بينهم ليلى أحمد زاهر، وكريم عفيفي، وشيماء سيف. 

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