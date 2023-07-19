انتشار مرض خطير بين مربي الكلاب والقطط.. ماذا يحدث في الأردن؟

انتشر مرض خطير بين مربي الكلاب والقطط بشكل متزايد في البلاد يُدعى «مرض المشوكات أو الأكياس الكلبية»، ويسبب هذ المرض الوفاة بشكل فورى.

المرض ينتشر بشكل كبير في المناطق العربية

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن المرض ينتشر بشكل كبير في المنطقة العربية، ويحدث بسبب فضلات الكلاب التي قد تكون في البساتين والحقول، وتلوث الخضروات والفاكهة فيأكل منها حيوانات آكلة العشب مما تصيب كبد الحيوانات بالمشوكات أو الأكياس الكلبية.

وأكدت وسائل الإعلام الأردنية، أن عندما يأكل الكلب كبد الحيوانات المصابة الأكياس الكلابية، ينتقل المرض إلى الكلب ويتحول داخل بطنه إلى طفيلي وديدان، فتنتج الدودة بيوضاً كثيرة يفرزها الكلب عند الإخراج.

مرض الأكياس الكلبية يسبب وفاة الإنسان على الفور

وأشارت إلى أن فضلات الكلاب قد تصيب البساتين والحقول مما تلوث الفاكهة والخضروات، فينتقل الدودة لجسم الإنسان عندما يتناولها، وتصيب الكبد بنسبة 70% والرئة بنسبة 30% وتبني داخل الكبد الأكياس الكلابية، وتلك الأعرض من المرجح أن لا تظهر في البداية، ولكن الكيس يكون موجود داخل الكبد ويبدأ في التضخم، مما قد يحدث ضغط علي الكبد والحجاب الحاجز والرئتين، مما يصيب المريض بالشعور بالألم وضيق النفس، وفي بعض الحالات قد ينفجر الكيس في الجسم وتؤدي إلى الوفاة فوراً.

ونوهت وسائل الإعلام الأردنية، بأن المواشي تنتشر بشكل كبير في البلاد مما قد يحدث إصابة بالمرض، ولكن هناك علاج لذلك المرض عن طريق استئصال الأكياس الكلابية، وفي الوقت الحالي تعمل غرف عمليات الجراحة العامة أو الصدر في المستشفيات بعمليات استئصال لهذه الأكياس أسبوعياً.

ونشرت وسائل الإعلام الأردنية، طرق الوقاية من المرض عن طريق غسل الفاكهة والخضراوات بشكل جيد، وعدم شرب الحليب القادم من مزارع فيها كلاب، لأنها من الممكن أن تكون ملوثة.