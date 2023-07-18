موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2023.. باق أسابيع قليلة

على الرغم من أن اختبارات الطلاب لاتزال مستمرة، إلا أن الطلاب وأولياء الأمور يتابعون باهتمام تصريحات وزير التعليم الأردني عن موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2023 ومعرفة الموعد النهائي لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام الحالي، والذي يحدد مستقبل آلاف الطلاب الأردنيين.

نتائج التوجيهي في الأردن 2023

ولا يزال طلاب لثانوية العامة التوجيهي في الأردن يؤدون اختبارات نهاية العام التي بدأت من 4 يوليو الجاري وتستمر لمدة 3 أسابيع حتى الثلاثاء 25 يوليو، لكن هذا لم يمنع الطلاب أو أولياء الأمور من معرفة الموعد الذي حددته وزارة التعليم لإعلان نتيجة العام الأخير من التعليم الأساسي بالأردن.

وبحسب وزير التعليم العالي الأردني، وجيه موسي عويس، فأن يوم 18 أغسطس المقبل هو موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2023، مؤكدًا على أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن ظهور النتيجة قبل هذا التاريخ.

وأضاف أن عمليات التصحيح ومراجعة النتائج تتم حاليًا، والتي يتم مراعاة الدقة الشديدة، لأن تلك المرحلة ستحدد مستقبل الطلاب، وذلك قبل إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2023.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن 2023

ووفق المتعارف عليه من وزارة التعليم العالي الأردني فأن نتائج التوجيهي في الأردن 2023 تكون متاحة أونلاين عبر موقع الوزارة على الإنترنت، حيث يمكن للطلاب الدخول على الموقع بشكل مباشر من هنــا.

يتم بعدها التسجيل على البوابة، وبعد الإعلان عن ظهور النتيجة سيتمكن الطالب من الدخول على خدمة النتيجة، حيث يقوم بإدخال الاسم ورقم الاكتتاب، لتظهر بعدها النتيجة.