سهير القلماوي أول سيدة تلتحق بجامعة القاهرة وتحصل على الدكتوراه منها

يوافق اليوم 20 يوليو، ذكرى ميلاد الدكتورة والكاتبة سهير القلماوي، والتي تعد أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول «جامعة القاهرة حالياً» كما إنها أول باحثة تحصل على درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها، هذا إلى جانب العديد من المناصب التي شغلتها في المؤسسات الثقافية والتي قدمت خلالها جهودا متميزة ومن بينها تأسيس أول معرض للكتاب في الشرق الأوسط، وهو معرض القاهرة الدولى للكتاب في 1969.

سهير القلماوي تلميذة طه حسين

وحسب موقع التنسيق الحضاري، فإن سهير القلماوي مولودة بالقاهرة في 20 يوليو 1911، تتلمذت على أيدي الدكتور طه حسين، كما تأثرت خلال طفولتها بثورة 1919 وحركة السيدات المصريات خلال الفترة التي كانت تتزعمها هدى هانم شعراوى، وصفية هانم زغلول.

فى عام 1929 كانت أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول، وكانت الفتاة الوحيدة بين 14 زميلا من الشباب في قسم اللغة العربية بكلية الآداب وكانت تحقق تفوقا عليهم، وخلال وجودها في الجامعة تلقت الإرْشاد من الدكتور طه حسين الذي كان رئيس قسم اللغة العربية ورئيس تحرير مجلة جامعة القاهرة، وعينها مساعدة رئيس التحرير في مجلة جامعة القاهرة عام 1932 فأصبحت أول امرأة لها تصريح للعمل فى مجال الصحافة المصرية (صحفية رسمى) وكتبت لـ مجلات «الرسالة، الثقافة، أبولو»، وهي في العام الثالث في دراستها الجامعية.

خلال فترة دراستها، أيضاً، كانت مذيعة لخدمة البث الإذاعي المصري، واستطاعت الحصول على ليسانس قسم اللغة العربية واللغات الشرقية عام 1933، كما أنها أول فتاة مصرية تحصل على الماجستير عن رسالة موضوعها «أدب الخوارج في العصر الأموي» عام 1937، ثم حصلت على الدكتوراه في الأدب عام 1941 عن «ألف ليلة وليلة» وأصبحت أول امرأة تحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة.

ومن بين القضايا التي شغلتها في كتابتها؛ النضال من أجل حقوق المرأة والقضية الفلسطينية، كما تولت العديد من المهام منها منصب أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب عام 1956.، ثم منصب رئيس قسم اللغة العربية (1958- 1967)، الإشراف على مؤسسة التأليف والنشر في الفترة من (1967-1971)، وفي عام 1979 أصبحت عضواً بمجلس الشعب عن دائرة حلوان، وتوفيت في 4 مايو 1997.