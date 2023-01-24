«قصور الثقافة» تصدر 21 كتابا لـ طه حسين بمعرض الكتاب في ذكرى رحيله

في إطار التركيز على الهوية المصرية المتنوعة، واحتفاء من وزارة الثقافة بالذكرى الـ50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (1889- 1973)، تزامنا مع فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المزمع انطلاقها بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 25 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل، تنظم إدارة المعرض مجموعة من الندوات التي تحتفي بعميد الأدب العربي، أدبا وفكرا ومناقشة علاقته بقضايا الهوية.

21 كتابا للدكتور طه حسين في معرض الكتاب

وتطرح الهيئة العامة لقصور الثقافة 21 كتابا للدكتور طه حسين بجناحها في المعرض ومن بينها، مع المتنبي، صوت أبى العلاء، مع أبى العلاء في سجنه، الفتنة الكبرى علي وبنوه، مرآة الاسلام، من بعيد، فصول في الأدب والنقد، في الشعر الجاهلي، الأيام.

مجدد الثقافة العربية ومدافعًا شرسًا عن العقلانية

وبهذه المجموعة الخاصة من الطبعات يحتفي المعرض بالمشروع الفكري الكبير لطه حسين الذي كرّس حياته لمناقشة المسكوت عنه في الفكر العربي، وفضلا عن الوقوف على أبرز قضايا المجتمع المصري، وكان بحق مجدد الثقافة العربية ومدافعًا شرسًا عن العقلانية.