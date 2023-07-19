أبرز مشروعات مواجهة التغيرات المناخية في مطروح.. منها حفر آبار

بدأ مركز بحوث الصحراء من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح، برعاية وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ودول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية والتصحر، بمحافظة مطروح، تتضمن مشروعات تنموية متكاملة زراعية وفي المياه والثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية، والتعليم والطرق والاهتمام بالمرأة والتوعية والتثقيف.

التغيرات المناخية في مطروح

وقال الدكتور نعيم مصيلحي منسق مشروع الموائمة لمواجهة التغيرات المناخية في محافظة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مطروح عانت من مشكلات عديده أثرت عليها، بسبب التغيرات المناخية والتي أضرت بها، منها تدهور المراعي الطبيعية في الصحراء الغربية على أرض مطروح وانخفاض مساحتها وإنخفاض أعداد رؤوس أغنام البرقي السلالة التي تشتهر بها محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة مع ندرة المياه.

وتتعرض المحافظة لمشكلات التصحر، إلا أنه جرى وضع خطة شاملة لمشروع تنموي متكامل في قرى مطروح، بهدف استقرار أهالي تلك المنطقة، وإيجاد حلول واقعية تتناسب مع التغيرات المناخيه ومواجهتها.

مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية

وأضاف المهندس محمود الأمير، مدير مشروع التنمية المستدامة لموارد مطروح، أنه جرى تنفيذ مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، تضمن تحسين سلالة أغنام البرقي باختيار أجود الكباش النقية وتوزيعها على كبار المربيين في مطروح، وجرى تسليم 120 رأسا من الكباش النقية، وحفر عدد كبير من الآبار في المناطق المحرومة بقرى ونجوع مطروح، فضلا عن عمل سدود وتنمية مساحات كبيره من المراعي الطبيعية المهملة في الصحراء لتوفير مصدر غذائي طبيعي للأغنام والمواشي الصحراوية كالإبل، وتوفير مصدر للمياه لهم من خلال الآبار والخزانات في أماكن متنوعة في عمق الصحراء.

وأشار إلى أنه جار إنشاء 3 مدارس و3 وحدات صحية، ورصف طرق تربط بين النجوع وبعضها، والاهتمام بالمرأة بتعليمهن حرف صناعات يدوية، لإقامة مشروعات لتربية الماعز والدواجن وتثقيفهن بهدف صحة المرأة والأسرة.

مناطق تستفيد من المشروع

وأوضح أن المناطق التي تستفيد من المشروع من منطقة غرب الضبعة بجلالة وحتى مدينة السلوم غربا، ورفع مستوى الخدمات لضمان استقرار المجتمعات المحلية وتوفير الخدمات والاحتياجات الخاصة بها.