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قطار يصدم شاحنة في إندونيسيا.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
08:35 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
حادث اصطدام قطار بشاحنة

حادث اصطدام قطار بشاحنة

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، مساء أمس، اصطدام قطار بشاحنة عند تقاطع بمنطقة غرب سيمارانج في جاوة الوسطى.

وأكدت وسائل الإعلام، أنّ الحادث لم يسفر عنه وفيات، وأصيب راكب واحد فقط بجروح طفيفة بعدما قفز من العربة أثناء الحادث، وذكر شهود عيان أنّ الحادث وقع عند الساعة 19:20.

وتسبب حادث التصادم بين القطار والشاحنة في سقوط الجزء الأمامي من الشاحنة في القناة الغربية المجاورة لمسار السكة الحديد، فيما لا يزال الجزء الخلفي من الشاحنة يعوق حركة القطار على المسار الحديدي، كما تسبب في تعطيل حركة المرور.

قوات الإنقاذ تعمل علي نقل الشاحنة

وأعلن رئيس منتج شرطة مدينة سيمارانج المفوض إروان أنور، أنّ قوات الإنقاذ تعمل بكل قدرتها على نقل الشاحنة التي أحدثت عطلًا في حركة القطار على المسار الحديدي.

وأشار المفوض إلى أنّ السائقين حاولوا تجنب الحادث إلى أنهم لم يستطيعوا بسبب اقتراب القطار بشكلٍ كبير، وفي الوقت الحالي، تحقّق السلطات الإندونيسية في سبب الاصطدام.

وتداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حادث الاصطدام.

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