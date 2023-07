قطار يصدم شاحنة في إندونيسيا.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، مساء أمس، اصطدام قطار بشاحنة عند تقاطع بمنطقة غرب سيمارانج في جاوة الوسطى.

وأكدت وسائل الإعلام، أنّ الحادث لم يسفر عنه وفيات، وأصيب راكب واحد فقط بجروح طفيفة بعدما قفز من العربة أثناء الحادث، وذكر شهود عيان أنّ الحادث وقع عند الساعة 19:20.

وتسبب حادث التصادم بين القطار والشاحنة في سقوط الجزء الأمامي من الشاحنة في القناة الغربية المجاورة لمسار السكة الحديد، فيما لا يزال الجزء الخلفي من الشاحنة يعوق حركة القطار على المسار الحديدي، كما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وأعلن رئيس منتج شرطة مدينة سيمارانج المفوض إروان أنور، أنّ قوات الإنقاذ تعمل بكل قدرتها على نقل الشاحنة التي أحدثت عطلًا في حركة القطار على المسار الحديدي.

وأشار المفوض إلى أنّ السائقين حاولوا تجنب الحادث إلى أنهم لم يستطيعوا بسبب اقتراب القطار بشكلٍ كبير، وفي الوقت الحالي، تحقّق السلطات الإندونيسية في سبب الاصطدام.

A train crashes into a truck in Semarang, #Indonesia pic.twitter.com/D03ToOGnnD

“JAKARTA – A passenger train named Brantas bound for Jakarta from Blitar crashes into a trailer truck at a bridge at Jalan Madukoro, West Semarang, Tuesday night, July 18, 2023. #crazy #video #content #horro #News #gore #ctv #train #truck #explosion #bridge #indonesia pic.twitter.com/Ub7LkrSPM6