 الشركة المنفذة لمحطة قطار بشتيل: ستدخل الخدمة الشهر المقبل

استعرض العميد ناجي نبيل جرجس، مساعد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، تفاصيل محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل.

استيعاب أي توسعات مستقبلية

وقال ناجي، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «CBC»، إنّ محطة بشتيل قادرة على استيعاب أي توسعات مستقبلية، مشيرًا إلى أنّ توجد 10 أرصفة، وطول الأرصفة بالمحطة تصل إلى 22 كيلومترًا طولياً.

وأضاف أنّ المحطة جاهزة للتشغيل ودخول الخدمة خلال شهر، إذ إنّها أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط من حيث التشغيل والمساحة حيث توجَد على مساحة 57 فدانا، مشيرًا إلى أنّ المحطة تضم 28 شباك تذاكر بين شباكين مخصصين، لذوي الهمم، ومصممة بناء على أعلى معايير التصميم في العالم، وتحقق مطالب المصريين، كما يوجد 14 مصعدًا كهربائيًا بجانب المنطقة التجارية.

تقديم خدمات مميزة للركاب

ومن المقرر أن تقدم المحطة خدمات مميزة للركاب وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة وهي محطة مكيفة الهواء في كل طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل نظامًا حديثًا للإطفاء والإنذار.