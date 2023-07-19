موظف يكتشف تحويل 2.7 مليون جنيه لحسابه البنكي بالخطأ: «رجعتهم في ربع ساعة»

كشف موظف كواليس تحويل 2.65 مليون جنيه إلى حسابه البنكي بالخطأ لافتًا إلى أنه ذهب للبنك لتوريد مبلغ بسيط لحسابه الشخصي ولكنه فوجئ برسالة على هاتفه المحمول تخبره أن رصيده 2 مليون و650 ألف جنيه مشيرًا إلى أنه فحص إيصال التوريد ولاحظ خطأ في الإيصال وأن الإيصال بـ2 مليون جنيه و650 ألف جنيه ودخلوا لحسابه بالفعل.

رجع على الفور للموظف وأخبره بخطاه

وأوضح صبري محمد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه رجع على الفور للموظف وأخبره بخطأه وأنه ورد لحسابه 2 مليون و650 ألف جنيه لافتًا إلى أن الموظف تعرض لصدمة ولم يعرف كيفية تصحيح هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبه.

وأشار إلى أنه استعان بموظفي البنك وحاولوا مساعدته لإرجاع المبلغ مرة أخرى لتصحيح الخطأ لافتًا إلى أنه حرص على تصحيح الخطأ حتى لا يتعرض الموظف لمشكلة كبيرة في عمله مشددًا على أنه لم يفكر لحظة في الحصول على هذه الأموال حتى لا يتعرض الموظف لمشكلة.