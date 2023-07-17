أمين الفتوى عبر قناة الناس: شراء سيارة أو شقة من البنك ليس ربا

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، عن سؤال واحدة من المشاهدات حول هل شراء سيارة أو شقة من البنك حرام شرعًا؟

شراء سيارة أو شقة من البنك ليس ربا

قال أمين دار الفتوى، في حديثه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر «قناة الناس»، إنه عند الذهاب لمعرض سيارات لشراء سيارة عن طريق أو بضمان قرض من البنك يعتبر ذلك عقدا ثلاثيا قائما بين المشتري والضامن وصاحب المعرض وذلك جائز شرعًا وليس ربا لأنه يوجد شهود على ذلك العقد وهناك مصلحة متبادلة به.

تردد قناة الناس بالشكل الجديد

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس بشكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.