«التموين»: مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك علاقة وطيدة بين حركة الأسواق الداخلية والخارجية في الدول، لافتًا إلى أن مصر هي أكبر مستورد وأكبر مستهلك للأقماح في العالم.

مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات تخفف أي اضطرابات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات التي تخفف أي اضطرابات في سلاسل الإمداد على المستوى العالمي، لافتًا أن بداية هذه الإجراءات تزامنت مع جائحة كورونا لخلق مخزون آمن من السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن السعة التخزينية للأقماح قبل عام 2012 كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن ولكنها وصلت اليوم إلى 5 ملايين طن بينها صوامع من الجيل الثالث بسعة 3.6 مليون طن.

بدأنا التوسع في زراعات الأقماح والغلال

ولفت إلى أن مصر بدأت التوسع في زراعات الأقماح والغلال وأضافت 500 ألف فدان مع تنويع مصادر إمدادات القمح ووصلت لـ22 منشأ لاستيراد الغلال والحبوب.

وأكد حدوث زيادة في أسعار القمح بسبب اتفاقية الحبوب مشددًا على وجود تبعات سلبية على معظم الدول التي تعتمد على واردات الحبوب حال عدم حل مشكلة اتفاقية الحبوب الروسية الأوكرانية سريعًا لافتًا إلى أن روسيا وأوكرانيا يصدروا 30% من إمدادات الحبوب عالميًا.