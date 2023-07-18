تنسيق مدارس تمريض سوهاج.. 272 الحد الأدنى للبنين و260 للبنات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، الحد الأدنى لتنسيق مدارس التمريض لهذا العام للبنين والفتيات، وفقا للمراكز المختلفة، حيث يتم التوزيع جغرافيا للطلاب، وكان أعلى تنسيق لمدارس التمريض بنات بمراكز طما وطهطا والمراغة، بحد أدنى 278 درجة، بينما أدنى مجموع بمركزي جرجا ودرا السلام بـ260 درجة.

تنسيق مدارس التمريض للبنات

كان الحد الأدنى لمدارس التمريض بمراكز سوهاج، وأيام التقديم وفقا للمجموع كالتالي:

تنسيق مدارس التمريض للبنين بسوهاج

بينما التنسيق الأعلى بمدارس التمريض بنين، كان بمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة بـ277 درجة، بينما الحد الأدنى بمراكز المنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام بـ272 درجة.

وكان الحد الأدنى لمدارس التمريض للبنين بمراكز سوهاج، وأيام التقديم وفقا للمجموع كالتالي:

شروط التقديم لمدارس التمريض بسوهاج

وضمت شروط التقديم لمدارس التمريض للبنات والبنين بمحافظة سوهاج بالمراكز المختلفة عدة شروط منها:

- سداد قيمة المظروف بالفيزا وقيمته 50 جنيها وليس يدويا.

- تقديم صورة شهادة الميلاد وبطاقة ولي الأمر، وشهادة النجاح بالشهادة الإعدادية من مدرسة بنفس مركز المدرسة.

- التقديم يدوي وليس إلكترونيا.