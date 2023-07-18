كلية الشرطة للبنات 2023.. الشروط والتخصصات المطلوبة للتقديم

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن التخصصات المطلوبة للقبول في كلية الشرطة للبنات 2023 وموعد التقديم، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين للراغبين في الالتحاق.

التخصصات المطلوبة للتقديم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة للبنات 2023، وذلك وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

وخلال الإعلان الخاص بوزارة الداخلية، أتاحت التقديم للفتيات في كلية الشرطة للبنات 2023، من حملة المؤهلات العليا وهي علوم بتخصصاتها «فيزياء، كيمياء، ميكروبيولوجي»، اقتصاد وعلوم سياسية، فنون تطبيقية، سياحة وفنادق، الهندسة نظام الـ5 سنوات، خدمة اجتماعية، سياحة وفنادق، آداب، تجارة، ألسن.

وضمت التخصصات المطلوبة للالتحاق بـ كلية الشرطة للبنات 2023، الطب البشري، صيدلة، طب أسنان، علاج طبيعي، صيدلة إكلينيكية، تمريض، خريجي كليات الحقوق، والتربية الرياضية.

ومن المقرر التقديم لـ كلية الشرطة للبنات 2023 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت وتم فتح تبويب خاص للتقديم.

الشروط الواجب توافرها في الطالب

ووفقًا لما حددته الوزارة، تتمثل الشروط في أن يكون المتقدم لكلية الشرطة مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل، وحسن السيرة والسمعة.

وشملت الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصل المتقدم من أي مؤسسة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي.