استمرار الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل.. ودرجات الحرارة تتأثر بـ«الهند الموسمي»

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، الذي يحمل كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط.

طبقات الجو العليا تتأثر بامتداد مرتفع جوي

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن طبقات الجو العليا تتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير؛ مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

موجة الارتفاع بدرجات الحرارة مستمرة على مدار هذا الأسبوع

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الارتفاع بدرجات الحرارة بدأت يوم الخميس الماضي ومستمرة على مدار هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الاستمرار في ارتفاعات درجات الحرارة لفترات طويلة أمر غير طبيعي وغير معتاد.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27