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إصابة 8 أشخاص بينهم رضيعة في انقلاب «ميكروباص» داخل ترعة بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
10:16 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
ميكروباص

ميكروباص

انقلبت منذ قليل سيارة «ميكروباص» داخل ترعة بطريق ههيا المسلمية في الشرقية، وأصيب 8 أشخاص بينهم رضيعة بجروح وإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتقديم الرعاية الطبية، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار بإستقبالها عدد من الحالات المصابة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة على طريق ههيا، وأفادت التحريات بأن المصابين هم: «عبيد. ك  29 عاما، والطفلة إلين. ص 10 شهور وصلاح. ا 35، ولؤي. ع 33 سنة، أحمد. ع 27 سنة، وجميعهم مقيمين في أبو كبير تعرضوا لاصابات متنوعة ومختلفة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة بانقلاب ميكروباص بترعة، وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

 

 

 

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