استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك، ليسجل الأعلى شراء 8.24 جنيه، أما الأقل بيعا فبلغ 8.25 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19-7-2023 في البنوك 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه بالنسبة للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 8.20 جنيه بالنسبة للشراء، أما سعر البيع فسجل 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وجاء سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.04 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، ويبلغ سعره في البنك التجاري الدولي CIB قيمة 8.19 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 8.25 جنيه.