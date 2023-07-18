عروض تراثية وشعبية على مسرح السامر بعد افتتاحه.. «تستمر حتى الجمعة»

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيا هذا الأسبوع بمسرح السامر بالعجوزة، عقب افتتاحه وعودته من جديد.

وانطلقت العروض أمس الاثنين، بعرض لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ويقام اليوم الثلاثاء عرض تنورة النيل، أما غدا الأربعاء فيقدم عرض لفرقة النيل للإنشاد الديني، والخميس المقبل عرض لفرقة النيل مجموعة النوبة والمزمار، ويوم الجمعة 21 يوليو يقام عرض التنورة التراثية.

وتقام العروض في التاسعة مساء، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

بروفات عروض فرقة السامر

ومن المقرر أن تبدأ بعدها بروفات فرقة السامر المسرحية لعرض «المغامرة»، للمخرج مراد منير برؤية جديدة للفرقة، ثم يستقبل المسرح بعض عروض المهرجان القومي للمسرح، التي تبدأ نهاية الشهر الجاري.

افتتاح مسرح السامر

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحا مسرح ‏السامر، بعد ‏الانتهاء من عمليات تطويره ورفع كفاءته، وذلك بعد أكثر من 30 عامًا من الإغلاق.

وتضمن حفل الافتتاح، عروض فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، وعرضًا مسرحيًا لكبار نجوم مسرح السامر، وأجزاءً من العرض المسرحي «لايك»، وهو عرض غنائي مسرحي راقص نتاج ورشة تخرج متدربي محافظة كفر الشيخ من مشروع «ابدأ حلمك»، كما شهد الافتتاح تكريم عدد من رموز وفناني مسرح السامر.