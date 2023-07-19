رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تحرير 1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:18 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
حملة مرورية _ صورة تعبيرية

حملة مرورية _ صورة تعبيرية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية كافة، لضبط المخالفات المرورية بجميع أنواعها، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ورفعت الحملات، 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما جرى ضبط 516 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

اقرأ المزيد:

تحرير 1879 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

«المرور» تحرر 1799 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

«إدارة المرور» تحرر 2382 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كيف تستخرج شهادة وفاة مميكنة من «الأحوال المدنية»؟.. «الداخلية» توضح

«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شقيقين على فتاة ووالدها في الإسكندرية
بقلم محمد بركات