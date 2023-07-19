تحرير 1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية كافة، لضبط المخالفات المرورية بجميع أنواعها، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ورفعت الحملات، 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلًا عن تحرير 1854 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما جرى ضبط 516 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.