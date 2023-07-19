ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. ومكاسب سوقية تصل إلى مليار جنيه

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية ارتفاع مؤشراتها، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.06% إلى مستوى 17619.2 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.05% عند مستوى 3481.14 نقطة، وسط مكاسب سوقية نحو مليار جنيه.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.85%، في بداية التداولات عند مستوى 5174.24 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.29% عند مستوى 3224.26 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 323.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 177.3 مليون سهم عبر تنفيذ 11.924 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.184 تريليون جنيه، بمكاسب مليار جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.