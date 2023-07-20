عميد «فنون جميلة» بالأقصر: اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة

أكد الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، أن اختبارات القدرات بالكلية 2023، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحاً أن الكلية تستقبل الطلاب من محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا، منوهاً بأن هناك تجهيزات متعددة ومكثفة استعدت بها الكلية قبل الامتحانات وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها من الأعلى للجامعات.

الكلية راعت تجنب العمل خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية تيسيرا على الطلاب

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية راعت خلال وضع الجدول الزمني لأداء اختبارات القدرات 2023 تجنب العمل خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية تيسيراً على الطلاب، منوهاً بأن الكلية تبدأ فور الانتهاء من كل اختبارت في أعمال التصحيح الفوري للسرعة من إعلان النتائج أولا بأول.

عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023 بلغ حتى الآن حوالي 52 ألف طالب وطالبة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.