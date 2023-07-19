تدريب 200 عامل في المجمعات الاستهلاكية و«جمعيتي» على التعامل مع المستهلك

استكملت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد الدورات ‏التدريبية للعاملين في 200 مجمع استهلاكي ومنافذ مشروع جمعيتي، ‏على مهارات البيع والتسويق والتخزين والسلامة المهنية، وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، للنهوض وتطوير المجمعات الاستهلاكية في مجالات البيع والشراء وعرض ‏السلع بها، وكذلك تدريب وتطوير منافذ جمعيتي للاستمرار في عملية توفير السلع والخدمات وكذلك وتحقيق ‏معدلات ربحية مناسبة.

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير مشروع جمعيتي، إنه جرى اختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ، ومساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخرًا، موضحًا أن منافذ جمعيتي جرى اختيارها بناءً على القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع عليها أي غرامات أو مخالفات.

وأشار «كمال»، إلى أن ‏الدورات التدريبية بدأت بتدريب الدفعة الأولى والتي شملت 25 مجمعا استهلاكيا ومنفذا جمعيتيا، كما تم على مدار يومين متتاليين 16-17 يوليو 2023 استكمال الدورات التدريبية بتدريب الدفعة الثانية من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي بإجمالي 25 منفذًا أيضا، وذلك بهدف ضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

زيارات ميدانية للمنافذ

وشدد معاون وزير التموين على أن هناك زيارات ميدانية على أرض الواقع للمنافذ، التي جرى تدريبها في الدفعة الأولى؛ للوقوف على مدى التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة بناء على البرامج التدريبية التي حصل عليها المتدربين؛ وذلك لضمان تقييم أداء وجودة العمل.

تجدر الإشارة إلى توقيع برتوكول تعاون في وقت سابق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة ( ليبتون تي ايجيبت)؛ بهدف زيادة الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير وتنمية قطاع تجارة التجزئة، ولا سيما تطوير بعض منافذ البيع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ورفع كفاءتها البيعية والتخزينية، وأن تطوير بعض منافذ مشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لهذه الشركات.