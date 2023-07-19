ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة البضائع العامة: زيادة بنسبة 21% عن 2022

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة 33 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48310 أطنان تشمل 5400 طن يوريا و2200 طن علف بنجر و26206 أطنان رمل و1503 أطنان أسمنت معبأ و5052 طن جبس معبأ و1055 طن حديد تسليح و6894 طن بضائع متنوعة.

13752 طن قمح

ووفق بيان للهيئة، بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48248 طنا، من بينها 4932 طن خردة و1750 طن أرز معبأ و825 طن بازلاء و1561 طن ابلاكاش و3670 طن كسب فول صويا و1917 طن فول صويا و2079 طن فول و2800 طن عدس و14962 طن ذرة و13752 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 722 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4066 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200709 أطنان.

مغادرة قطارين بحمولة 2576

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضي، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية وأكتوبر، و3 وحدات نهرية «بارجات» بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 1694 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ حوالي 1687 طن من القمح متجهه إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5639 شاحنة.

وفي سياق متصل، شهد ميناء دمياط زيادة في معدلات حركة السفن والبضائع خلال شهر يونيو 2023، حيث استقبل الميناء خلال تلك الفترة 313 سفينة مقارنة بـ258 سفينة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%، كما استقبل الميناء 2287510 طن بضائع عامة مقارنة بـ2277946 بنسبة زيادة 0.4%، و1498437 طن بضائع محواه مقارنة بـ 1169723 طن بنسبة زيادة 28%.

وبلغ إجمالي البضائع التي استقبلها الميناء خلال يونيو من العام الحالي 3785947 طن مقارنة بـ3447669 طن خلال يونيو من العام الماضي بنسبة زيادة 10%، كما شهد الميناء زيادة في أعداد الحاويات خلال تلك الفترة بنسبة زيادة 52%.

«حواش»: تفعيل منظومة «JIT» لتراكي السفن

أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تلك الزيادة في أعداد السفن وحركة وكميات البضائع المتداولة تأتي نتاج الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتنمية مهاراته ضمن خطة التطوير التي انتهجتها هيئة ميناء دمياط بالتكامل مع المجتمع المينائي إلى جانب تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمعدلات الشحن والتفريغ وتفعيل منظومة «JIT» لتراكي السفن بهدف عدم وجود سفن في منطقة الانتظار الخارجي، فضلاً عن تنفيذ الهيئة مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران بالتزامن مع تعميق الأرصفة بما يسمح باستقبال الأجيال الحديثة من السفن.