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ضبط «كوكتيل مخدرات» بحوزة 7 تجار في دمياط

كتب:

محمد بركات
12:09 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد» وقسمي شرطة (أول وثان دمياط؛ لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن «كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلوجراما  - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلوجراما - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

 

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