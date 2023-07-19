ضبط «كوكتيل مخدرات» بحوزة 7 تجار في دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية، استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد» وقسمي شرطة (أول وثان دمياط؛ لضبط الخارجين عن القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن «كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلوجراما - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلوجراما - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 7 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.