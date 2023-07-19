تركيب 120 وصلة مياه شرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت جمعية الأورمان تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم في تركيب 120 وصلة مياه شرب نظيفة مجانية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في عزب سيد سليم والزهراء والدكتور محمد مراد بقريتي منشأة الجمال وأصلان بمركز طامية.

وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجًا، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا إلى أنّ الأسر المستفيدة التي جرى اختيارها، وفقًا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشاد مدير جمعية الأورمان، بالدور الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، لمختلف الطبقات الاجتماعية، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.