5 معدات يجب وجودها داخل السيارة.. احذر من الغرامة

يحرص قانون المرور على تنظيم حركة السير على الطرق بما يحقق السلامة للركاب والمارة وقائدي السيارات، ولذلك نص على عدد من المخالفات التي لا يجوز التهاون فيها، وإلا تعرض صاحبها للغرامة أو العقوبة، وتكون على حسب نوع ومدى جسامة هذه المخالفة.

ومن بين المخالفات التي حددها قانون المرور وعاقب عليها في المادة رقم «74 مكررا» بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، وذلك في حالة عد تزويد السيارة بأي من الأشياء التالية:

مخالفات مرورية

- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.

- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء.

- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.

- عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

مضاعفة العقوبة

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وفق قانون المرور.