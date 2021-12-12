غرامة وسحب الرخصة.. تعرف على عقوبة عدم وجود المثلث العاكس بالسيارة

حرص المشرع المصري على تغليظ العقوبة على المخالفات المرورية، التي قد يراها البعض بسيطة، لكنها تتسبب في زيادة معدل حوادث الطرق، وقد تراوحت قيمة الغرامة ما بين 100 جنيه إلى 50 جنيها، كما أنها تصل في بعض الحالات إلي سحب الرخصة لمدة شهر، وحتى للحبس.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، عقوبة عدم وجود المثلث العاكس بالسيارة، بالإضافة إلى المخالفات المرورية التي يعاقب عليها القانون، في قانون المرور الجديد، وذلك في التقرير التالي..

عقوبة عدم وجود المثلث العاكس بالسيارة

وبحسب تعديلات قانون المرور الجديد، فإنه ينص على سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن 3 أشهر، في حالة عدم وجود المثلث العاكس في السيارة.

عقوبات مخالفات الطريق في قانون المرور الجديد

كما حدد القانون، عددا من العقوبات في حالة مخالفة السير، وهي:

فرض غرامة تصل إلى 2000 جنيه، لتركيب زجاج فامية ونفس القيمة في حالة مخالفة الإضرار البيئي، وكذلك مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار فيها.

- غرامة 300 جنيه على عدم وجود طفاية في السيارة.

- استخراج رخصة قيادة بديلة عن الرخصة التي تم إلغاؤها، مع توقيع غرامة لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، ويوقع على ذلك غرامة تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار ويتم فرض غرامة تتباين من 1500 إلى 3000 جنيه.

- غرامة تصل إلى 1500 جنيه على السير بدون فرامل.

- في حالة الاعتداء على رجال المرور تتراوح الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

- إذا ترك السائق المركبة، وسبب ذلك عطلا في حركة المرور، يتم فرض غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

- فرض غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه، في حالة عدم اتباع تعليمات رجل المرور.

- السير بمركبة تنبعث منها رائحة كريهة تؤثر على البيئة تتراوح الغرامة في تلك الحالة ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

- ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام من 300 إلى 1500 جنيه.

- تصل غرامة السير عكس الاتجاه إلى 5 آلاف جنيه.

- عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق 1000 جنيه.

- عدم مساعدة ضباط المرور في إرشادهم عن قائد المركبة تتراوح الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه.

- تصل الغرامة لـ 50 ألف جنيه في حالة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.