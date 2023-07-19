«الداخلية»: ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، من الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 1530 قضية متنوعة متعلقة بالظواهر السلبية التس تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، بالإضافة إلى ضبط 14010 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 164 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».