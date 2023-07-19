إحالة عصابة سرقة وذبح الحمير في إحدى قرى الشرقية إلى المحاكمة

أمرت النيابة العامة إحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة وذبح عدد من الحمير من منازل إحدى قرى دائرة الزقازيق في الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية.

بداية واقعة ضبط حمير مذبوحة

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزقازيق، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، برصد الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يحمل عنوان «سرقة وذبح عدد من الحمير من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية».

التحريات تؤكد الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، وتبين أنّهم 4 أشخاص، اثنان منهم مُسجّلان جنائيًا، يقيمون في محافظة الشرقية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة وسرقتهم 6 من الدواب «حمير» من إحدى الأراضي الزراعية الكائنة في دائرة مركز شرطة الزقازيق وسلخها لبيع جلودها للأغراض الصناعية.

وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية، وتولّت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إنّه لا يوجد في قانون العقوبات المصري مادة صريحة تعاقب على الاتجار في لحوم الحمير، لكن تقع هذه الجريمة تحت طائلة جريمة الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي على المواطنين بقصد التربح السريع.

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة الثانية منه نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السـلعة موضوع الجريمة.