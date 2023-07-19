ضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته كمية من مخدر البودر، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات للعيار ذاته ومبلغ مالي.

ضبط شخص بحوزته مخدرات

كما ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 1.500 كيلوجرام، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.