ضبط 702 مخالفة تموينية خلال شهر في أسوان

تواصل محافظة أسوان جهودها في تنفيذ حملات الرقابة التموينية والتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق ومحال الجزارة، وغيرها من الأنشطة التجارية.

حملات مكبرة لضبط الأسعار

ونظمت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، حملات متتالية لضبط الأسواق خلال شهر يونيو وأيام عيد الأضحى المبارك، وأسفرت عن تحرير 702 مخالفة ومحضر، بينها مخالفات لحوم مصنعة ودواجن وسجائر وأرز وسكر ودقيق ومعلبات وحلويات وغيرها من المواد الغذائية بتطبيق الإجراءات القانونية على جميع المخالفين.

ومن جانبه، أكد خالد أبو القاسم أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق الرقابة التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الجهود الرامية للقضاء على التلاعب في الأسعار والغش التجاري وتوفير المواد الغذائية الآمنة للمواطنين.

جهود تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان

كما تواصل أجهزة محافظة أسوان عملها على تفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية.

وتعمل اللجان التنسيقية في المحافظة على تكثيف الوعي حول التفاعل الإيجابي مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، التي تقوم بمتابعة مستمرة للجهود المبذولة في هذا الصدد.