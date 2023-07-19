«حماة الوطن» يكرم الشباب الحاصلين على المنحة الصينية في مكافحة الفقر

كرم الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، شباب الحزب المشارك في المنحة التنموية التي قدمتها الحكومة الصينية في مكافحة الفقر والتنمية الحضرية.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي للحزب.

وأثنى رئيس الحزب، على جهود الشباب وتمثيلهم الراقي والمشرف في هذا الحدث الهام، الذي من خلاله يتم نقل الخبرات العالمية في مكافحة الفقر والتنمية الحضرية.

المنحة الصينية في مكافحة الفقر

وحث الفريق الهريدي، الشباب على مواصلة التعلم ونقل هذه الخبرات لأقرانهم ومجتمعاتهم وأماناتهم في المحافظات المختلفة، موجهًا الشكر للدكتور عمرو سليمان رئيس الوفد على حسن قيادته للوفد وتعامله الحكيم في كل الأمور التي كانت تخص الشباب أثناء تلقي التدريب.

فيما وجه اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشكر لشباب الحزب، وطالبهم بضرورة نقل هذا التدريب والاستفادة منه على كل المستويات التنموية في أنشطة الحزب وأماناته المختلفة.

كما أشاد اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، بما حققه الشباب في هذه المنحة وتمثيلهم المشرف لبلدهم ومشروعهم البحثي، الذي تحدثوا فيه عن المدن الذكية المصرية، وعرض تجربة حياة كريمة لأول مرة في ملتقى عالمي وطالبهم بالاستفادة القصوى من هذه المنحة خلال الفترة المقبلة.